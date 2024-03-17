Свыше 150 иностранных наблюдателей работают на выборах президента в Подмосковье

Свыше ста пятидесяти международных наблюдателей из шестидесяти пяти стран мира работают на выборах президента России в Подмосковье.

За день иностранные делегации посетили избирательные участки в пяти округах региона — Сергиевом Посаде, Истре, Звенигороде, Коломне и Зарайске, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Президентские выборы в России совпали с празднованием Масленицы, поэтому зарубежным делегатам удалось окунуться в атмосферу праздника возле избирательных участков, в том числе принять участие в народных гуляниях.

В России выбирают президента. Сегодня последний день голосования. В Подмосковье до 20:00 будут работать свыше 3,9 тысячи избирательных участков. Также жители региона активно делают свой выбор при помощи ДЭГ.