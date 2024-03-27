Свыше 160 пар в Нижегородской области поженятся на Пасху

Свыше 160 пар сыграют свадьбу в Нижегородской области на Пасху. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Главное управление ЗАГС.

Уточняется, что в отделениях ЗАГС региона еще принимаются заявления на заключение брака в пасхальную неделю.

Отмечается, что на данный момент больше всего заявлений подано на заключение брака в этот период в областном центре – их свыше ста.

Добавляется, что в праздник сотрудниками ЗАГС подготовлена обширная праздничная программа для молодоженов, включающая в себя русские национальные традиции, куличи и подарки.