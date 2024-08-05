Свыше 1,8 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Свыше 1,8 миллион человек побывали в парках Подмосковья за неделю, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Так, самыми посещаемыми с 29 июля по 4 августа стали парк «Пехорка» в Балашихе, парк имени Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкино, парк Мира в Мытищах и парк «Сестрорецкий» в Клину.

Сейчас на территории региона функционирует свыше 190 парков культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Губернаторские карусели за неделю посетили более восемнадцати тысяч человек, а пляжи — двадцать семь тысяч жителей и гостей региона, добавили в областном Минблаго.