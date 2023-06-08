Свыше 18 тысяч выпускников написали ЕГЭ по обществознанию в Подмосковье

Сегодня в России прошел Единый государственный экзамен по обществознанию. В Подмосковье его написали более 18 тысяч человек, сообщила пресс-служба областного министерства образования.

В ведомстве отметили, что всего в ЕГЭ по обществознанию было двадцать пять вопросов разного уровня сложности. Экзамен длился три с половиной часа.

Для проведения ЕГЭ на базе образовательных учреждений задействовали 207 пунктов. Результаты аттестации станут известны не позднее 23 июня.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в открытии педагогической конференции «История в учебниках и за пределами учебников». На мероприятие собрались четыреста учителей со всей страны.