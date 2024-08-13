Свыше 2000 малышей появились на свет в Красногорском роддоме с начала года

К сегодняшнему дню сотрудники родильного дома в Красногорске подарили жизнь 2 104 детям, начиная с января текущего года.

Родиться и родить в этом учреждении — большое счастье, ведь здесь созданы все условия для комфортного пребывания беременных женщин и мам с малышами. Они могут быть уверены в том, что работники окажут им всю необходимую медицинскую помощь. При выписке будущие мамы получат приятные подарки к рождению малыша — Набор «Я родился в Подмосковье!». С начала года их получили свыше 120 жительниц округа.

В нем есть все, что нужно для новорожденного. Более 50 вещей в наборе сильно снизят финансовые затраты семьи после рождения младенца. Пустышки, средства гигиены, подгузники — все это рассчитано как на мальчиков, так и на девочек.

Чтобы получить такой набор, ребенок должен родиться в Подмосковье и быть зарегистрированным в областном органе ЗАГС. В семье появилось одновременно несколько малышей? Тогда подарок выдадут каждому из них.

Если все к рождению ребенка уже было куплено заранее, то вместо набора можно получить денежную компенсацию в размере 20 000 рублей. Ее можно оформить прямо в роддоме или через регпортал Госуслуг. Выплата поступит на счет родителей в течение 10 дней.

Другую полезную информацию можно узнать на сайте «Стань мамой в Подмосковье» или на горячей линии проекта: +7 (800) 550-30-03.