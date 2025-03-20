Свыше 3 тыс. ям устранили в Красногорске с начала 2025 года

В городском округе Красногорск по поручению главы Дмитрия Владимировича Волкова устраняют дорожные дефекты на всей территории муниципалитета.

Местные жители обратили внимание на проблему с дорожным покрытием. Городские власти своевременно отреагировали на обращения населения и организовали работы по устранению дефектов. Перечень участков, где специалисты выполняют работы, создан на основании обращений жителей и комиссионных проверок.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Для ремонта ям применяют горячий асфальт. Метод показал свою эффективность. Использование горячего асфальта гарантирует долговечность готового покрытия и обеспечивает надежное сцепление. Специалисты уверены, что автомобилисты длительное время смогут передвигаться по отремонтированным дорогам без ощущения дискомфорта.

На данный момент в Красногорском городском округе устранено уже более 3 тыс. ям. Темпы работ доказывают, что городские власти ответственно относятся к обращениям граждан. Для решения проблем с дорожным покрытием осуществлены активные меры.

Принятые меры не только способствуют повышению качества жизни горожан и гостей округа, но и обеспечивают безопасность дорожного движения. Работы в данном направлении продолжаются.