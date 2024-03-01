Свыше 60 процентов избирателей в Подмосковье лично проинформированы о предстоящих выборах

Информаторы обошли уже свыше 3,2 миллиона адресов в Подмосковье, чтобы лично рассказать гражданам о предстоящих выборах президента России.

Как сообщила пресс-служба Мособлизбиркома, о месте, времени и способах голосования от членов участковых избирательных комиссий узнали уже 61,6 процента избирателей.

По последним данным, принять участие в голосовании планируют 72,6 процента проинформированных граждан: 73,3 процента из них намерены проголосовать лично на избирательных участках, 3,9 процента — на дому, 1,4 процента — через сервис «Мобильный избиратель», 16,3 процента — с помощью ДЭГ.

В Мособлизбиркоме напомнили, что в качестве информаторов проекта «ИнформУИК» в Московской области выступают свыше 15,8 тысячи членов участковых избирательных комиссий, которые прошли специальную подготовку.