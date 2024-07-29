Свыше 760 бойцов СВО и членов их семей получили психологическую помощь в Подмосковье с начала года
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье участникам специальной военной операции и членам их семей с 2022 года доступна бесплатная психологическая помощь. Так, только в этом году свыше 760 участников СВО и членов их семей получили подобную помощь. Об этом рассказали в Московской областной Думе.
«Психологическая поддержка является важным фактором для скорейшего возвращения участников СВО к мирной жизни. Президент неоднократно подчеркивал, что работа с психологами должна быть обязательной для вернувшихся из зоны спецоперации», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Подмосковные специалисты всегда готовы помочь разобраться в сложных ситуациях, а также составить программу психологической поддержки. Обратиться можно в Центры помощи, адреса которых можно посмотреть на карте. Помимо этого, в соцсетях работает особый чат-бот «Мы рядом».