Свыше девяти тысяч обращений от жителей Подмосковья поступило на почту губернатора за три месяца

«Мы видим за квартал, что общее количество обращений снижается, зато число коллективных жалоб растет. В среднем на почту губернатора в день приходит по два коллективных обращения. Чаще всего это означает, что заявитель вынужден был собирать подписи и отправлять обращение губернатору, потому что ранее его обращение было проигнорировано. Например, пришла отписка, или жалоба была отработана некачественно», — отметила советник губернатора.