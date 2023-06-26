Свыше девяти тысяч обращений от жителей Подмосковья поступило на почту губернатора за три месяца
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За три месяца на электронную почту губернатора Московской области Андрея Воробьева поступило свыше девяти тысяч индивидуальных обращений и почти 200 коллективных жалоб от жителей региона.
Об рассказала советник губернатора Подмосковья Хатиа Окуджава во время совещания главы региона с руководящим составом правительства и руководителями муниципалитетов.
«Мы видим за квартал, что общее количество обращений снижается, зато число коллективных жалоб растет. В среднем на почту губернатора в день приходит по два коллективных обращения. Чаще всего это означает, что заявитель вынужден был собирать подписи и отправлять обращение губернатору, потому что ранее его обращение было проигнорировано. Например, пришла отписка, или жалоба была отработана некачественно», — отметила советник губернатора.
Она подчеркнула, что чаще всего коллективные жалобы, приходящие на почту губернатора, касались сферы ответственности регионального Минтранса. Однако в целом обращения приходят и по поводу деятельности других ведомств, уточнила советник губернатора.