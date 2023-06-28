Свыше двух тысяч активных долголетов прокатились на велосипедах в парках Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
С началом велосезона в подмосковных парках заработали пункты велошеринга, участники программы «Активное долголетие» могут прокатиться на велосипедах бесплатно, рассказали в областном Минсоцразвития. В этом летнем сезоне такой возможностью воспользовались уже более 2,5 тысячи долголетов.
В сообщении ведомства уточнили, что для бесплатной поездки гражданам нужно предъявить соцкарту жителя региона в пункте проката. Подробности проекта доступны здесь.
«Наши пенсионеры ведут насыщенный образ жизни и принимают участие во всех мероприятиях проекта «Активное долголетие», — сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.