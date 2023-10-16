Свыше миллиона человек посетили подмосковные парки и лесопарки за неделю

Свыше миллиона человек посетили парки и лесопарки Подмосковья на минувшей неделе, передает Минблагоустройства региона. Больше всего посещений было зафиксировано в пятницу, 13 октября — более 213 тысяч.

Самыми посещаемыми парками региона на прошлой неделе стали «Пехорка» в Балашихе, ЦПКиО в Пушкино, парк им. Толстого в Химках, «Сестрорецкий» в Клину и сквер у почтамта в Домодедово.

В ведомстве отметили, что за пять лет посещаемость парков и лесопарков в области выросла в семь раз и составила 57 миллионов посещений в год. Ожидается, что в этом году показатель составит 66 миллионов. По последним данным, в парках и лесопарках региона уже отдохнули более 62 миллионов человек.