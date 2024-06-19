Свыше миллиона тонн сенажа, сена и силоса заготовят аграрии Рязанской области к зимнему сезону

Уточняется, что сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства за три недели скосили 26 тыс. га естественных и сеяных трав, что составляет почти четверть от запланированной площади. Кроме того, они заготовили 160 тыс. тонн сенажа (почти половина плана) и пять тысяч тонн сена. Для зимовки планируется заготовить свыше миллиона тонн сенажа, сена и силоса.

Отмечается, что лидерами кормозаготовки являются шесть районов региона.