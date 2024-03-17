Свыше шести тысяч человек проголосовало в местах принудительного содержания в Подмосковье

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области, член регионального Совета по правам человека, член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов рассказал, что в местах принудительного содержания в Подмосковье проголосовало свыше шести тысяч человек.

«У нас 15 марта голосовали военнослужащие, находящиеся на гауптвахте, 16 марта — учреждения в ведении МВД, это ИВС и спецприемники. А сегодня — учреждения ФСИН и медицинские стационары специализированного типа», — отметил Сергей Леонов.

Он также отметил, что если гражданин, находящийся в местах принудительного содержания, обладал активным избирательным правом, проявил желание проголосовать и подал заявление в установленном порядке, то это право было реализовано.