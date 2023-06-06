Свыше трех тысяч автомобилей эвакуировали в Подмосковье за минувшую неделю

Более трех тысяч неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

В ведомстве указали, что это на полсотни меньше машин, припаркованных с нарушениями правил стоянки и остановки, по сравнению с данными за предыдущие семь дней.

Транспортное средство могут эвакуировать, если оно припарковано в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходном переходе, в местах остановки общественного транспорта, на трамвайных путях, в тоннеле и во втором ряду, напомнили в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

Самостоятельно узнать местонахождение эвакуированной машины можно на сайте Центра безопасности дорожного движения региона или по телефону 8-495-734-78-81.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к осени будет открыто движение по дороге к Технолицею в Истре.