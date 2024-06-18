Сыгравшего Гэндальфа актера Маккелена увезли в больницу после падения со сцены во время спектакля

Актер театра и кино Иэн Маккелен, сыгравший одну из главных ролей в трилогии «Властелин колец», был госпитализирован в результате ЧП, которое произошло во время театрального представления. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Маккелен во время спектакля оступился, а затем упал со сцены. После этого он попросил помощи. Представление было остановлено и больше не возобновилось. 85-летнего артиста погрузили на носилки и унесли в машину скорой помощи. Он был доставлен в медицинское учреждение, где его госпитализировали.

По утверждению журналистов, инцидент произошел во время спектакля «Игроки-короли», который поставлен по пьесе Шекспира «Генрих IV». Маккелен был задействован в ней в роли Фальстафа.

Ранее сообщалось, что к вызову скорой помощи пришлось прибегнуть известной российской артистке Нонне Гришаевой. Медицинский персонал оказал ей первую помощь и выписал таблетки.