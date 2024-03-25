Сын владельца «Крокус Сити Холла» Эмин Агаларов рассказал о судьбе концертного зала

Здание концертного зала «Крокус Сити Холл» будет восстановлено. В нем или около него появится полноценный мемориал в память о погибших от теракта в пятницу, 22 марта, заявил сын владельца «Крокус групп» Араза Агаларова Эмин.

В беседе с РБК Агаларов отметил, что окончательный вид памятника определят с учетом общественного мнения. Он также подчеркнул, что в настоящее время приоритетом для компании является забота о семьях погибших и помощь пострадавшим в ходе случившегося.

«Преждевременно говорить, будет ли восстановлен «Крокус Сити Холл» в том виде, в котором он был. Я думаю, решение будет принимать мой отец, опираясь на общее мнение страны по этому поводу. <...> Какой-то мемориал будет создан в рамках нового зала, если он будет создан. Или, если его не будет, на месте зала», — поделился с журналистами Агаларов.

Собеседник медиа добавил, что компания «Крокус групп» продолжит помогать пострадавшим. По словам Агаларова, компания собирается взять на себя все траты на приезд родственников погибших, обеспечивая их проживание.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно последним данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 139 человек. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме высказался о произошедшем вечером 22 марта теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По его словам, месть за каждого убиенного в «Крокусе» отныне — главная цель России.