«Тайга «съела» улики». Поиски семьи Усольцевых зашли в тупик из-за травы

Найти следы семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, практически невозможно. Причиной названа свежая растительность, которая серьезно осложнила работу. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Александр Трепуков — путешественник с многолетним опытом походов.

Масштабные поиски красноярской семьи были возобновлены следователями. Они проходили с 4 по 9 июня. В операции участвовали исключительно подготовленные специалисты, а на месте развернули контрольно-пропускной пункт, чтобы не допускать посторонних граждан и журналистов.

«Когда снег тает, земля выглядит серой, почти однотонной, и разглядеть следы человеку не под силу. Запах разыскиваемых уже выветрился. Сейчас снега нет не только на поверхности, но уже вырос травяной покров — задача становится еще труднее. Все отлично понимают: таежный лес — это не огород. На плотном слое прошлогодней листвы и хвои, который прикрыт молодой густой травой, отпечатков ног не остается. Из улик могут уцелеть разве что отдельные предметы, но сами следы найти, я полагаю, крайне сложно», — пояснил собеседник агентства.

Ранее криминалист Игнатов заявил о том, что сын пропавшей семьи Усольцевых знает об их побеге в США.