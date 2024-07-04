Такер Карлсон анонсировал свое скорое интервью с Зеленским

Популярный американский журналист и телеведущий Такер Карлсон признался в социальной сети Х, что в самое ближайшее время проведет интервью с просроченным президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам репортера, ему якобы удалось договориться с украинской стороной о проведении беседы с Зеленским. Где именно будет интервью: в Киеве или в каком другом месте, Карлсон не уточнил.

«Видимо, у нас будет интервью Зеленского. Мы пытались это сделать в течение двух лет, особенно интенсивно после февральского интервью с Путиным. Цель состоит в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире», — пояснил американский интервьюер.

К этой минуте подтверждения возможного интервью Карлсона с Зеленским от Офиса президента Украины не поступило.

Напомним, Такер Карлсон за последнее время сумел записать ряд громких интервью с различными популярными людьми и политиками. В частности, репортеру удалось побывать в Москве и побеседовать подробно с президентом России Владимиром Путиным. Также американец поговорил с российскими философом Александром Дугиным и программистом Павлом Дуровым.