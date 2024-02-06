Таксисты под угрозой: IT-эксперт назвал профессии, которые скоро исчезнут из-за нейросетей

В ближайшем будущем искусственный интеллект, вероятно, вытеснит представителей ряда профессий. Кардинально изменятся те отрасли, где задачи можно легко стандартизировать и автоматизировать. Об этом рассказал основатель и генеральный директор компании Into Иван Павлович.

Ошибается меньше человека

Среди первых под угрозой — профессии водителей грузовиков и такси, а также курьеров. На это указывает развитие беспилотного транспорта, отметил эксперт.

«Автономные транспортные средства могут сократить количество аварий, вызванных человеческим фактором, и увеличить эффективность доставки. «Яндекс» уже активно тестирует беспилотное такси, и в некоторых зонах на таком транспорте уже можно проехаться», — подчеркнул Павлович в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Роботизированные линии сборки и автоматизированные системы уже заменили многих рабочих на производстве. Роботы не устают, не требуют перерывов и способны в течение долгого времени работать эффективно и точно.

Нейросетям вполне можно доверить и рутинные бухгалтерские процедуры.

«Многие аспекты бухгалтерского учета и финансового анализа тоже могут быть автоматизированы с помощью ИИ. Он умеет обрабатывать большие объемы данных быстрее и с меньшей вероятностью ошибок, чем у человека», — уточнил собеседник.

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Дополнять, не заменять

Чат-боты и виртуальные помощники, работающие на основе ИИ, уже сейчас применяются для первичной поддержки клиентов во многих отраслях. Они успешно обрабатывают стандартные запросы и даже поддерживают сложные диалоги, что сокращает кадровые потребности колл-центров. Также нейросети могут с невероятной скоростью анализировать юридические документы. Значит, работы для юристов тоже станет меньше.

«Тем не менее, важно отметить, что искусственный интеллект также создает новые рабочие места и специальности. В первую очередь, они появляются в сферах разработки, обслуживания и управления системами ИИ. Кроме того, многие эксперты считают, что ИИ будет дополнять человеческий труд, а не полностью его заменять, особенно в творческих профессиях и тех, где требуется глубокое понимание эмоций и социальных взаимодействий», — подытожил Павлович.

Ранее мы сообщали, что нейросеть помогла выявить более десяти тысяч нарушений в содержании территорий Подмосковья за месяц.