Талантливую молодежь Электростали приглашают поучаствовать в конкурсе социального дизайна

В Электростали стартовал конкурс социального дизайна. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа. Поучаствовать в нем могут художники или просто творческая молодежь муниципалитета без специального образования. Возрастной ценз – от 14 до 35 лет.

Лучший эскиз конкурса украсит здание местного телевидения. Также его автор получит ценный приз от администрации – графический планшет.

Что нужно сделать, чтобы попасть в списки конкурсантов? Во-первых, нарисовать любым удобным способом эскиз на одну из пяти предложенных тематик. Во-вторых, отправить рисунок на почту Молодежного центра: elmolcentr@mail.ru. Главное, успеть сделать все это до 27 ноября.

Среди тематик конкурса социального дизайна: искусство, история города, патриотика, спорт и последний – свой вариант.

Победителя среди всех претендентов определит жюри.