Талантливый блогер-спортсмен из Каширы завоевал КМС по армрестлингу

Степан Фетисов активно развивает не только свой блог, но и интересное спортивное направление в городском округе Кашира. Недавно он смог похвастаться престижным званием кандидата в Мастера спорта по армрестлингу.

Еще в январе 2024 года каширянин одержал победу на Первенстве Санкт-Петербурга по армреслингу. Там же он получил звание КМС по спортивной дисциплине.

Блогеру с большой аудиторией 19 лет. Тем не менее он смог удивить многих и вырасти до профессионала. Сейчас он дает наставления менее опытным коллегам, а также детям и подросткам. Фетисов подготавливает желающих к первым соревнованиям уже как профессиональный спортсмен 1,5 года.

Отдельно администрация г. о. Кашира отметила и другие заслуги Степана Фетисова. Например, известно, что он — член движения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия». Он дважды посещал Донбасс и передавал гуманитарную помощь.

Сейчас молодой спортсмен работает над тем, чтобы повысить уровень подготовки в родном округе, а также делает армреслинг более популярным в регионе. Его амбиции поддержала администрация городского округа Кашира. На КМС Фетисов не остановится: в скором времени он намерен побороться за звание чемпиона России.