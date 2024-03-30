«Талибан»* официально разрешил насмерть забивать камнями женщин за измену

Афганистан намерен вернуться к публичной порке женщин и забиванию насмерть камнями, в случае обнаруженной и доказанной супружеской измены, пишет The Guardian со ссылкой на заявление верховного лидер движения радикального толка «Талибан»* Хайбатуллу Ахундзада.

Он подчеркнул, что серьезные проблемы будут и у тех, кто посмеет назвать указанные меры воздействия чрезмерно строгими и нарушением прав женщин. Все они будут объявлены «служителями сатаны».

«Мы будем пороть женщин... будем забивать их камнями до смерти публично (за измену. — прим. ред.)», — сообщил он.

Ахундзада назвал возвращение к публичным казням в Афганистане женщин за измену продолжением борьбы против влияния Запада.

Отметим, что с момента восстановления власти радикалов в Афганистане. женщины вновь утратили практически все свои права. Так, им запрещено учиться, а в минувшем январе представители «Талибана»* запретили представительницам прекрасного пола работать в торговых центрах и ликвидировали на территории страны салоны все красоты для женщин.

* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.