Танцы, граффити, караоке: как Электросталь отметила День молодежи

Ярко, зрелищно и весело прошел День молодежи в городском округе Электросталь.

Впервые это мероприятие состоялось в парке «Авангард». После масштабной реконструкции территория превратилась в прекрасную площадку для различных мероприятий.

«Каждый нашел себе занятие по душе: ребята пели в караоке, принимали участие в мастер-классах, смотрели кино, а также испытывали свои силы на полосе препятствий», - рассказали в администрации городского округа Электросталь.

На центральной аллее играли диджеи, там же развернулась выставка Открытого городского фестиваля граффити «FлакON».

Павильон для мастер-классов стал уютным кинозалом. На главной сцене выступили финалисты Фестиваля творчества молодежи «Весеннее ассорти», участники проекта «Имена», прошла танцевальная тренировка Zumba, дискотека и концерт молодого исполнителя Amirchik.