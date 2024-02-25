Тарас Ефимов провел прием жителей Балашихи в Общественной приемной партии «Единая Россия»

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов провел прием жителей в Общественной приемной балашихинского отделения партии «Единая Россия». В основном вопросы касались оплаты коммунальных платежей для частного сектора Балашихи и выделения материальной помощи на приобретение средств реабилитации для девочки-инвалида

Мама девочки-инвалида Анна рассказала о новой программе реабилитации, которая помогает ее дочери.

«Один из элементов реабилитации — специальный матрас, который необходимо приобрести, чтобы продолжать укрепление позвоночника и, который стоит более пятидесяти тысяч рублей. Это достаточно большая сумма для нашей семьи», — посетовала женщина.

Тарас Ефимов сообщил, что направит ходатайство в управление социальной защиты для оказания максимальной помощи для мамы и ее ребенка.

Жители частного сектора микрорайона Саввино Николай и Татьяна Осиповы высказали обеспокоенность отсутствием платежек, которые ранее им приходили за коммунальные услуги, а также попросили сделать доступными передачу показаний по воде и электричеству для жителей.

Представитель балашихинского водоканала Александр Васильев, который также присутствовал на приеме, рассказал, что частный жилищный фонд городского округа с нового года передали в МосОблЕИРЦ, который, действительно задержал выпуск платежных документов.