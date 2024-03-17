Татьяна Дмитриева: За первые два дня голосования в Подмосковье было зафиксировано более 800 обращений
Фото: [Пресс-служба Мособлизбиркома]
Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева рассказала, что за 15 и 16 марта было зафиксировано 813 сигналов о потенциальных возможных нарушениях. Об этом сообщает Московская областная избирательна комиссия.
«Мы вместе с экспертами ЦОН совершили из нашего центра общественного наблюдения 1081 экспертный звонок для разъяснения ситуации в ТИКи, УИКи и в Службу заботы. Подтвердилось 236 недочетов. Остальное это был просто повод разъяснить гражданам какие-то моменты, которые им виделись в качестве нарушения, или это были просто вопросы. 152 оперативно устранено», — сообщила Дмитриева.
Говоря о наиболее типичных нарушениях, зампред Общественной палаты еще раз обратила внимание, что большинство из них таковыми вовсе не являются. Чаще всего это банальные недоразумения. Впрочем, пусть и крайне редко, но случаются неприятные инциденты.
«У нас был не очень приятный случай, когда в городском округе Подольск молодая мама с малышом в коляске пришла на избирательный участок, и коляску не пустили на избирательный участок в целях безопасности», — рассказала Дмитриева.
Конечно, ни одна адекватная мать не оставит коляску с ребенком на улице, и поэтому это тоже квалифицировалось как недоразумение, нарушение. Дмитриева рассказала, что они обратились в Службу заботы, и в данный момент происходит надомное голосование, то есть этот инцидент тоже нивелирован.