Татьяна Дмитриева: За первые два дня голосования в Подмосковье было зафиксировано более 800 обращений

Конечно, ни одна адекватная мать не оставит коляску с ребенком на улице, и поэтому это тоже квалифицировалось как недоразумение, нарушение. Дмитриева рассказала, что они обратились в Службу заботы, и в данный момент происходит надомное голосование, то есть этот инцидент тоже нивелирован.