Техас объявил миграционную войну Байдену и демократам
Фото: [AP/TASS]
Власти Техаса разработали операцию «Одинокая звезда» (неофициальное название Техаса – Штат Одинокой звезды), чтобы вынудить федеральное правительство решить проблему с мигрантами, передает Associated Press.
На этой неделе Техас посадил на самолет более 120 мигрантов и отправил их в Чикаго. Губернатор Техаса Грег Эбботт считает, что разбираться с беженцами должны те города и штаты, в которых правят демократы.
Пока правительство ничего не может поделать с кризисом на границе, в Техасе мигрантам предоставляют бесплатный проезд в другие регионы страны.
Всего таким образом Техас «передал» демократам 80 тысяч беженцев, из них 23 тысячи стали теперь головной болью властей Чикаго.