Техас объявил миграционную войну Байдену и демократам

На этой неделе Техас посадил на самолет более 120 мигрантов и отправил их в Чикаго. Губернатор Техаса Грег Эбботт считает, что разбираться с беженцами должны те города и штаты, в которых правят демократы.

Пока правительство ничего не может поделать с кризисом на границе, в Техасе мигрантам предоставляют бесплатный проезд в другие регионы страны.

Всего таким образом Техас «передал» демократам 80 тысяч беженцев, из них 23 тысячи стали теперь головной болью властей Чикаго.