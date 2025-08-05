Технологии из Балашихи работают за Полярным кругом

Специалисты балашихинского предприятия «Криогенмаш» внесли вклад в реализацию масштабного промышленного проекта за Полярным кругом.

В рамках расширения системы хранения и регазификации сжиженного природного газа на Расвумчоррском руднике в Мурманской области была поставлена новая партия криогенного оборудования: резервуары, арматурные блоки и атмосферные испарители.



Делегация из Балашихи посетила объект для проверки состояния оборудования и подтвердили его готовность к эксплуатации.



Новая система будет использоваться для отопления подземных шахт, где ведется добыча фосфатного сырья. Уникальность проекта – в его расположении: в условиях вечной мерзлоты в горах Хибины, где эксплуатация криогенной техники требует особого инженерного подхода.



Ранее на объект уже была поставлена система хранения сжиженного природного газа объемом 1000 кубических метров. С новой партией оборудования объем хранения увеличится в полтора раза.



Проект реализуется для Кировского филиала АО «Апатит», входящего в группу компаний «ФосАгро», одного из мировых лидеров по производству минеральных удобрений.