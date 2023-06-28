Тело молодой женщины несколько дней разлагалось в одной из квартир Волгограда

В Кировском районе был обнаружен труп 34-летней местной жительницы. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. Отмечается, что следы насильственной смерти не были обнаружены, сообщает novostivolgograda.ru.

Региональный Следственный комитет подтвердил информацию о жуткой находке в одной из квартир города. Правоохранительные органы вскрыли дверь в жилое помещение после жалоб соседей о наличии трупного запаха. Следователи также отметили, что на момент обнаружения тела, давность смерти уже составляла несколько дней.

Установлено, что женщине было 34 года. Над установлением причины смерти работают специалисты. Процесс выяснения усложняет плохое состояние тканей и органов.