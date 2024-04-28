Тело умершего на Кубе 68-летнего канадца по ошибке отправили в Россию

О произошедшем курьезе передает телеканал CTV News со ссылкой на семью канадца.

Как стало известно журналистам, 68-летний гражданин Канады скончался на кубинском курорте Варадеро еще 22 марта. Причиной смерти стала остановка сердца.

Репатриация останков скончавшегося пенсионера прошла только на прошлой неделе. Правда, семье в итоге почему-то подсунули тело гораздо более молодого и неизвестного им мужчины, оказавшимся гражданином России. Канадца же по ошибке отправили в Россию.

Глава МИД Кубы уже принесла извинения перед своим канадской коллегой. В ближайшее время вопрос обмена останками должен быть урегулирован.