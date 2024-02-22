Тематические встречи «Сильнее стали» проведут в Московской области в рамках марафона «Служение»

В российских регионах, в том числе, в Московской области в рамках марафона «Служение» проведут тематические встречи «Сильнее стали», их инициатором стала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Так, в следующий вторник в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Одинцово состоится встреча с главами муниципальных образований, муниципальными служащими и членами их семей, участниками спецоперации, волонтерами и не только. Участниками мероприятия станут более 100 представителей муниципального сообщества.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований на форуме «Малая Родина — сила России» подчеркивал, что герои спецоперации являются потенциальными кадрами для муниципалитетов.