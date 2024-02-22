Тематические встречи «Сильнее стали» проведут в Московской области в рамках марафона «Служение»
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В российских регионах, в том числе, в Московской области в рамках марафона «Служение» проведут тематические встречи «Сильнее стали», их инициатором стала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
Так, в следующий вторник в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Одинцово состоится встреча с главами муниципальных образований, муниципальными служащими и членами их семей, участниками спецоперации, волонтерами и не только. Участниками мероприятия станут более 100 представителей муниципального сообщества.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований на форуме «Малая Родина — сила России» подчеркивал, что герои спецоперации являются потенциальными кадрами для муниципалитетов.
«Надо, конечно, обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Это все-таки, знаете, когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому», — говорил Путин.