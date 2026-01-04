«Темнота после снегопада». 2375 жителей Новгородской области остались без света

В Новгородской области продолжается ликвидация масштабной аварии в электросетях, вызванной сложными погодными условиями. По оперативным данным регионального министерства ЖКХ и ТЭК, на вечер понедельника, 4 января, без электроснабжения остаются более двух тысяч человек — 2375 жителей региона.

Для скорейшего восстановления инфраструктуры задействован значительный ресурс: в районах работают 85 аварийно-ремонтных бригад. В их состав входят 342 квалифицированных энергетика, а также 98 единиц специальной техники, что позволяет вести работы одновременно на нескольких участках.

Напомним, что ранее, в воскресенье, энергетики «Россетей Северо-Запад» сообщили о проделанной масштабной работе. После сильного снегопада им уже удалось вернуть напряжение на линии электропередач общей протяженностью около 5,7 тысячи километров и восстановить работу более 3,2 тысяч трансформаторных подстанций. Текущие усилия направлены на полную нормализацию ситуации в оставшихся без энергоснабжения населенных пунктах.

С 30 декабря на территории региона установлен специальный режим функционирования для органов власти и экстренных служб. Оперативный штаб и все привлекаемые силы переведены на усиленный вариант работы для координации действий. При этом в отдельных муниципалитетах — Демянском, Валдайском и Крестецком — ситуация потребовала введения режима чрезвычайной ситуации. В указанных округах в полную готовность приведены резервные пункты, предназначенные для временного размещения населения.

