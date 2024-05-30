Температура воды в Подмосковье в выходные превысит значения черноморских курортов

Водоемы в столичном регионе в предстоящие выходные прогреются до плюс двадцати одного градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Таким образом, указал синоптик в беседе с «Интерфаксом», температура воды в Подмосковье и Москве будет выше температуры воды Черного моря.

В субботу и воскресенье воздух в регионе прогреется до тридцати градусов. Днем жаркая погода поспособствует прогреву водной поверхности, а ночью тепло никуда не уйдет, поскольку даже в темное время суток температуры очень высокие, пояснил Роман Вильфанд.