Теперь без поездки в Москву: копия Туринской плащаницы стала доступна для молитв под Егорьевском

Жители и гости Егорьевска получили возможность поклониться копии Туринской плащаницы. Святыню разместили в Свято-Троицком храме в Саввине. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на Московскую митрополию РПЦ.

Копию плащаницы приходу передал в дар митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Об этом сообщили в Московской митрополии РПЦ. Святыню подготовят для свободного доступа прихожан.

Оригинал Туринской плащаницы хранится в соборе Иоанна Крестителя в итальянском Турине. Согласно христианскому преданию, на полотне запечатлелся образ Иисуса Христа после распятия. Католическая церковь не подтверждает подлинность реликвии, однако допускает ее почитание как иконы. Копии плащаницы также используют для молитвенного поклонения.

Раньше жителям Егорьевского округа, желавшим увидеть такую святыню, приходилось ехать в Сретенский монастырь в Москве. Еще одна копия хранится в Мироносицком храме в Истре.