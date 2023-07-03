Терапевт Лыткаринской больницы рассказала о действиях, которые помогут справиться с судорогой в воде
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Судороги в воде являются распространенным явлением, они представляют собой непроизвольное мышечное сокращение. О том, как справиться с ними, интернет-изданию «Лыткаринские вести» рассказала терапевт Лыткаринской городской больницы Мариям Гаспарян.
Она отметила, что подобный недуг может возникнуть в результате большого количества причин. Например, перенапряжение в эмоциональном и физическом плане, отсутствие разминки, переохлаждение, алкогольное опьянение и некоторые заболевания. Если вы столкнулись с судорогой во время купания, эксперт призывает сохранять спокойствие и избегать паники. Важно позвать на помощь, немедленно выбраться на берег и разогреть мышцу.
«Необходимо рукой натянуть пальцы стоп на себя, чтобы пятка тянулась от себя. В это время вторая рука должна сильно массировать спазмированную мышцу. После того как судорога закончится, следует приложить лед на 10-15 минут», — отметила специалист.