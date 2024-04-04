Террористы напали на два полицейских участка в Иране

Исламисты из террористической группировки «Джейш аль-Адль» в ночь на четверг, 4 апреля, атаковали несколько полицейских участков в юго-восточной иранской провинции Систан и Беледжистан.

По словам замгубернатора региона Алиреза Мархамати, которые цитирует иранское новостное агентство IRNA, атака террористов на правоохранителей произошла в городах Раск и Чабахар.

«Несколько минут назад произошла террористическая атака на полицейские участки Раска и Чабахара», — пояснил Мархамати.

В настоящее время ситуация находится под контролем. Информации о погибших или пострадавших с обеих сторон пока не проводится.

Ранее стало известно, что Иран намерен атаковать Израиль в ближайшие 48 часов. В настоящее время Тегеран призывает все исламские государства объединиться против еврейского государства.