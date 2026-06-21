«Тихие вечера в городе у моря». Севастополь сократили время работы кафе и ТЦ

В Севастополе вводятся временные ограничения на проведение уличных мероприятий и работу коммерческих объектов. Соответствующее распоряжение, которое действует до особого указания, дал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере «Макс».

Он обратился к жителям с просьбой отнестись к мерам с пониманием, отметив, что они направлены на поддержание безопасности и стабильности. «Прошу отнестись с пониманием к введенным ограничениям. Они необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в текущих условиях. Вместе мы со всеми временными трудностями обязательно справимся», — подчеркнул Развожаев.

Новый режим работы устанавливается для крупных торговых центров и сетевых магазинов — с 7:00 до 20:00. Аналогичный график вводится для кафе и точек общепита — они будут работать с 8:00 до 20:00. Для мелких торговых точек, киосков и аптек режим работы остается на усмотрение владельцев. Все запланированные уличные мероприятия в городе отменяются с 22 июня.

Ранее сообщалось о том, что свет дали жителям Севастополя после перебоев в энергосистеме.