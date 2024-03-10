Запад старается тотально ограничить возможности России по закупке вооружений у своих зарубежных партнеров, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники.

По информации издания, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон накануне совершил тайный визит в Венесуэлу, в рамках которого встретился с президентом страны Николасом Мадуро для якобы обсуждения украинского конфликта.

В материале указывается, что Джонсон совершил перелет в Каракас на частном борте из соседней Доминиканской Республики, где был на отдыхе с семьей.

«Бывший британский премьер обсудил с Мадуро конфликт на Украине на фоне спекуляций о возможных поставках Венесуэлой оружия России», — пишет издание.

Сообщается, что в целом Джонсон пробыл в Венесуэле менее 24 часов.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.