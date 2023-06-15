Тюменцы получили условные сроки за организацию азартных игр

В Тюмени под суд попали трое мужчин, которые проводили азартные игры. За незаконную деятельность они выручили 1,2 миллиона рублей прибыли, сообщает nashgorod.ru .

В ходе судебного процесса удалось установить, что мужчины размещали игровое оборудование в различных местах Тюмени, которое контролировали дистанционно. Свою деятельность они вели с июня 2021 года по апрель 2022 года.

Калининский районный суд вынес решение в отношении тюменцев 30, 32 и 35 лет. Преступникам назначена мера пресечения в виде условного срока от 1 года до 1 года 3 месяцев. Также с мужчин взыскали 1,2 млн рублей пользу Российской Федерации.