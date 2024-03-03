Тоненькое наше!: бойцы водрузили над населенным пунктом флаг России

В соцсетях появились кадры водружения флага Российской Федерации в поселке Тоненькое на Авдеевском направлении, за которое последние дни велись серьезные бои.

Военкорами с мест сообщается, что украинские войска уже покинули указанный населенный пункт, отступив на новые позиции.

«Тоненькое наше! Село взято 1-й Славянской и 114-й бригадами», — приводится в публикации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца с позывным Шмель, оператора беспилотника-разведчика группировки войск «Юг» , перед штурмом Тоненького по укрепленным вражеским позициям артиллерия Армии России нанесла массивные точечные удары.

«Это значительно облегчило штурм укрепрайона, расположенного на ключевой дороге в пригороде Авдеевки», — рассказал Шмель.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В минувший вторник, 27 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ выбили украинских военных из населенного пункта Северный, расположенного в ДНР. За неделю российская армия освободила поселки Ласточкино и Победа.