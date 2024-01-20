Торговые киоски, не соответствовавшие архитектурному облику города, демонтировали в Реутове

В подмосковном Реутове на улице Котовского демонтировали киоски, внешний вид которых не соответствовал архитектурному облику города. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что в связи с тем, что внешний вид киосков устарел, с собственником были проведены переговоры. В результате достигнуто соглашение о том, что владелец торговых точек добровольно проведет работы по демонтажу.

Напоминаем, что с октября 2023 года ведомство совместно с администрациями городских округов Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева проводит работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг. Особенное внимание уделяется объектам, расположенным вдоль вылетных магистралей.

Всего в Реутове выявлено 70 объектов, несоответствующих требованиям безопасности и закона, 6 из них – на вылетных магистралях.