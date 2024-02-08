Торжественное открытие первичного отделения «Движение Первых» состоялось в Кашире

Торжественное открытие первичного отделения «Движения Первых» прошло в школе-интернат, которая расположена в микрорайоне Ожерелье. Представители местного отделения в городском округе Кашира Ангелина Фетисова и Светлана Кузнецова присутствовали на мероприятии. Они рассказали, насколько появление «первички» важно для учащихся школы.

Председатель местного отделения Ангелина Фетисова поприветствовала присутствующих, которые с вниманием слушали ее слова напутствия. Воспитанники школы подготовили яркие выступления, что сделало мероприятие особенно интересным.

В ряды организации уже вступили те учащиеся школы-интернат, которым близок девиз: «Быть с Россией! Быть человеком! Быть вместе! Быть в движении! Быть первым!». Теперь у ребят появится возможность продемонстрировать свои творческие способности.

Руководство России считает важным формировать у молодого поколения ценности, которые нравственно и духовно соответствует запросам общества. Также важно, чтобы подростки могли правильно распределять время своего досуга. Для реализации поставленных заданий в 2022 году было создано «Движение Первых» — общероссийское общественно-государственное движение.