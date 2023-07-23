Торжественное вручение наград состоялось в День города в Дубне
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Торжественный прием, посвященный 67-летию Дубны, состоялся в зале Хоровой школы мальчиков и юношей. Самым достойным жителям Дубны вручили заслуженные награды. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Временно исполняющий обязанности Главы городского округа Дубна Максим Тихомиров провел церемонию награждения совместно с депутатом Госдумы РФ Ириной Родниной и председателем Совета депутатов муниципалитета Андреем Тамоновым.
Отмечается, что благодарностью губернатора Подмосковья Андрея Воробьева отмечены: коллектив АО «НПК «ДЕДАЛ» (генеральный директор Надежда Владимировна Жигалова); Сергей Юрьевич Соловьев, главный технолог – начальник отдела АО «ГОСМКБ «Радуга»; Надежда Николаевна Каприна, председатель Контрольно-счетной палаты г.о. Дубна; Оксана Михайловна Деменко, учитель истории и обществознания гимназии №8.
Также знаком Московской областной Думы «За труды» наградили Юрия Серафимовича Сахарова, завкафедры проектирования электроники для установок «Мегасайенс» Инженерно-физического института Университета «Дубна». А благодарственным письмом Мособлдумы – Михаил Михайлович Хвастунов, генеральный директор АО «Научно-производственный центр «АСПЕКТ».
«Еще раз хочу выразить искреннюю признательность всем, кто трудится во благо нашего города, Подмосковья и России!», - написал в своих социальных сетях Максим Тихомиров.