Традиционный детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы» прошел в Красногорске

В мероприятии приняли участие свыше тысячи детей и их родителей. В фестивале участвовали юные жители муниципалитета — дошкольного возраста и учащиеся начальной школы. Спортсмены с легкостью и энтузиазмом преодолевали сложные дистанции лыжной трассы. По прибытию на финишную точку, они понимали, ради чего так усердно старались. Юных спортсменов наградили медалями и сладкими подарками. Традиционно гостей мероприятия угощали полевой кашей и чаем. В день соревнований для ребят также организовали конкурсы.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Первый заместитель главы муниципалитета Наталья Тимошина высказала мнение, что соревнования с участием юных лыжников стали для округа доброй традицией. По ее мнению, в этом большая заслуга главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова. Спортсмены превратились в большую и дружную семью, участники которой объединены духом спортивных состязаний.

В мероприятии приняла участие 71 команда, членами каждой стали учащиеся образовательных учреждений со всего муниципалитета.