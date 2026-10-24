Поездка на «Ласточке» стала для гостьи из США главным аргументом, изменившим ее представление о Петербурге. Об этом рассказал ее знакомый, сопровождавший американку, в публикации на дзен-канале « Говорим об образовании ». По его словам, Сара, приехавшая с установкой, что американский образ жизни во всем лучше, сначала отреагировала на петербургское метро вопросом, зачем тратить такие деньги на «такую глубину», чтобы «возить друг друга в старых вагонах».

Когда спутник предложил вместо такси сесть на «Ласточку», она назвала этот поезд «транспортом для бедных». В пути гостья замолчала, а затем признала, что ошибалась: по ее словам, она считала, что если город выглядит старым, то он бедный, однако сохранение исторического центра при наличии современного транспорта и метро показалось ей необычным, но рациональным.

Спутник отметил, что переубеждать американку до конца не стал: взгляды на старые здания у нее остались прежними, но она увидела, что в России умеют совмещать красоту и удобство, а не выбирать что-то одно. «Ласточка», по его словам, едет быстрее такси по пробкам и стоит копейки, а метро работает как часы — именно эти доводы, а не споры о фасадах, оказались для гостьи решающими.