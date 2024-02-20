Трехлетняя девочка ушла домой одна из детского сада в Щелково

Трехлетняя девочка самостоятельно ушла из садика в Щелково, перепугав воспитателей и родителей.

Девочка вышла из группы в раздевалку, где в это время находились другой ребенок и его мама. Беглянка достала свои вещи из сушилки и стала одеваться, сообщает «МК: срочные новости».

Калитка детского сада была заперта, но девочка догнала женщину с другим ребенком и незаметно вышла за периметр дошкольного учреждения.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, инцидент произошел накануне около 16 часов. Девочку заметила соседка. Женщина перепугалась, что ребенок находится один на улице и отвела его домой.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося.