Тренер из Химок поменял съемное жилье на собственную квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

Тренер из городского округа Химки Нарт Цамакаев принял участие в программе «Социальная ипотека» благодаря чему он смог переехать из съемного жилья в собственную квартиру. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что Нарт работает в спортивной школе олимпийского резерва по единоборствам, а его рабочий стаж насчитывает уже более 20 лет. Обладатель сертификата с детства занимался греко-римской борьбой. Теперь он старается раскрыть в учениках лучшие качества победителей.

Мужчина подчеркнул, что работе с детьми в первую очередь важно их воспитание. Сейчас настолько много разных соблазнов, что научить ребят, направить их энергию в нужное русло он старается примерами из собственного опыта. Сами тренировки, терпение, умение себя перебороть создают команду, делают из мальчишек настоящих мужчин.

Тренер воспитывает не только учеников — у них с супругой два сына. Старший уже совершеннолетний, младший — старшеклассник. Долгое время из-за отсутствия жилья семья жила раздельно. Примечательно, что воссоединиться Цамакаевым помогла «Социальная ипотека».