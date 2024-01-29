Третья очередь строительства стартует в подмосковном ЖК «Егорово Парк»

Девелопер проекта группа «Самолет» получила разрешение на возведение третьей очереди строительства жилого комплекса «Егорово Парк» в городском округе Люберцы от Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что жилая площадь 4, 6, и 8-этажных домов составит 7,5 тысяч квадратных метров, в них суммарно запроектировано 165 квартир. В домах представлен большой ассортимент планировок — от компактных студий до просторных квартир, которые собственникам передадут с уже готовой отделкой.

Ожидается, что сквозные входные группы оформят в современном лаконичном стиле в натуральных оттенках. Сплошное остекление подъездов создаст ощущение светлого и уютного пространства. В местах общего пользования на первом этаже всем жителям будут доступны закрытые колясочные.

Внешний вид новых корпусов выполнен с учетом дизайн-кода Дюны, главной особенностью которого станет динамический рисунок из окон разных форм и размеров. Колористическая палитра фасадов гармонично объединит оттенки коричневого, рыжего, светло и темно-серого, а также бежевого цветов.