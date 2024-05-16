Третью школу построят в составе подмосковного ЖК «Томилино Парк»
Фото: [Группа «Самолет»]
Министерство жилищной политики выдало группе «Самолет» разрешение на строительство третьей школы, рассчитанной на тысячу сто учеников, на территории жилого комплекса «Томилино Парк» в городском округе Люберцы.
Ожидается, что в трехэтажном здании общей площадью более тринадцати тысяч квадратных метров появятся универсальные и специализированные учебные классы. Помощь квалифицированных специалистов ученики смогут получить в кабинетах психолога, логопеда и медицинском блоке с процедурной и прививочной.
Для занятий спортом на втором этаже появятся два спортивных зала и небольшой зал хореографии с возможностью альтернативных занятий физкультурой. Так же на втором этаже расположится актовый зал на 424 посадочных места, а питание детей организуют в обеденном зале на 600 посадочных мест. При этом реализация проекта запланирована на первый квартал 2026 года.
Напоминаем, что в «Томилино парк» уже открыты два детских сада и школа. А всего в рамках проекта планируется возвести несколько очередей жилых домов, четыре детских сада, две школы на 1100 мест и одну школу для 900 учеников.