Три с половиной тысячи женщин в декрете обучились на новую профессию в Подмосковье в 2023 году

Около трех с половиной тысяч жительниц Подмосковья, находившихся в декрете, обучились на новую профессию по итогам прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Как напомнили в министерстве, обучение можно пройти в рамках реализации нацпроекта «Демография». Обучаться можно бесплатно в онлайн-формате на базе крупных образовательных центров, в том числе РАНХиГС. Срок обучения составляет от 72 до 256 часов. По окончании жительницам присваивают квалификацию и выдают соответствующий документ.

«Отмечу, что ранее мамочки выбирали интернет-маркетинг, а сейчас в приоритете у них — IT-специальности, экономика и кадровое дело», — рассказала первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.

Подробная информация о доступном обучении представлена здесь.