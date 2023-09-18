Три щенка на могиле: к любившему животных бойцу СВО пришли звери

С детства Михаил Чурилин любил животных. В доме бывали и кошки, и собаки, и даже енота парень хотел завести. В свои 24 года молодой человек отправился на спецоперацию по мобилизации и вскоре погиб, но даже во сне он является в окружении питомцев.

Мама солдата Галина рассказала нашему корреспонденту о том, что на следующий день после похорон Миши на могиле сидели собаки.

«Рядом с местом захоронения сына стоит кирпичное старое здание. Видимо, там ощенилась собака или кто-то выкинул щенят в этот дом, потому что около могилы сына сидели три щенка. Охранники потом давали объявления, и щенков разобрали. А до тех пор мы подкармливали животных сосисками», — отмечает Галина, говоря с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А на сороковой день после похорон бойца неожиданно умер любимый кот Миши по кличке Шнур. Причина осталась неясна. Как считает Галина, возможно, ее сын решил забрать питомца к себе.

«Однажды Миша приснился мне и говорит: «Мама, садись, поехали, я тебе покажу кое-что». И он привозит меня в место, где собрались все наши бывшие питомцы, которые поумирали. И кошки, и собаки — все сидели с ним», — удивляется женщина.

Ранее мы рассказывали, как Михаил Чурилин отправился на СВО и отчего погиб.